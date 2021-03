La Filippa di Cairo Montenotte avvia una importante collaborazione con International Waste Working Group

Il 2021 si apre con un’importante collaborazione per La Filippa: il sostegno a Detritus Journal, la rivista ufficiale di IWWG - International Waste Working Group, diretta dal Professor Raffaello Cossu, uno dei massimi esperti italiani, riconosciuto a livello internazionale, di temi ambientali e di smaltimento sostenibile dei rifiuti.

La rivista, di vocazione multidisciplinare e internazionale, ha cadenza trimestrale e ha iniziato le sue pubblicazioni nel marzo 2018. Nasce dalla convinzione che la scienza deve cooperare tanto con la società quanto con l’industria. In particolare, la rivista si pone l’obiettivo di trattare la tematica della gestione del rifiuto come risorsa in un’ottica multidisciplinare, estendendo il campo ad altre discipline correlate (medicina, scienze della terra, microbiologia applicata, scienze ambientali, architettura, arte, leggi, ecc.) e accogliendo lavori di elevato valore scientifico .

La Filippa ha nel proprio DNA l’attenzione a tutto quanto ruota intorno alla propria attività di discarica sostenibile al servizio dell’economia circolare ed è da sempre consapevole dell’importanza della divulgazione culturale e scientifica di tale materia in una modalità libera e accessibile a tutti. L’azienda ha quindi scelto di sostenere Detritus nella convinzione che questo tipo di approccio, scientifico e open access (gratuito), rappresenti il miglior veicolo per offrire da un punto di vista autorevole stimoli e proposte innovative per lo sviluppo sempre più sostenibile del sistema di gestione dei rifiuti.