Pietra Ligure guarda al futuro del turismo: ecco la campagna “Non crederai ai tuoi occhi”

Parte ufficialmente la nuova campagna di comunicazione “Pietra Ligure, non crederai ai tuoi occhi”, progetto strategico con cui la città punta nel 2026 allo sviluppo e alla valorizzazione dei propri prodotti turistici esperienziali. Un’iniziativa pensata per rafforzare il posizionamento della destinazione e raccontarne l’identità in chiave moderna e attrattiva.

La campagna propone un’immagine dinamica e contemporanea di Pietra Ligure, presentandola come una meta autentica e sorprendente, capace di offrire mare cristallino, outdoor spettacolare, tradizioni, gusto e un patrimonio naturale e culturale da vivere in ogni stagione. L’obiettivo è chiaro: trasmettere l’idea che a Pietra Ligure non si venga semplicemente in vacanza, ma si viva un’esperienza capace di stupire.

Un territorio da vivere, non solo da visitare

Il progetto mette al centro i prodotti esperienziali del territorio. Mare: spiagge, attività acquatiche, panorami che lasciano senza fiato. Outdoor: trekking, mountain bike, climbing e percorsi immersi nella natura. Gusto: eccellenze enogastronomiche e sapori della tradizione ligure. Tradizioni: cultura, eventi, identità e autenticità.

La campagna si distingue per un approccio smart, giovane e fortemente orientato all’esperienza, in linea con l’intraprendenza e la visione evolutiva della città. Non solo promozione, ma storytelling emozionale, contenuti digitali immersivi e una strategia social capace di parlare a viaggiatori contemporanei, sportivi, famiglie e amanti del buon vivere.

Supporto agli eventi e focus sui più giovani

La campagna sarà inoltre un importante strumento di supporto ai numerosi eventi costruiti attorno ai

prodotti turistici del territorio — dal mare all’outdoor, dal gusto alle tradizioni — rafforzandone la visibilità e l’attrattività. Particolare attenzione sarà rivolta al target dei più giovani, segmento su cui Pietra Ligure investe con decisione da alcuni anni per dare nuovo impulso alla destinazione, intercettando nuove sensibilità, linguaggi e modalità di fruizione dell’esperienza turistica.

Eventi sportivi, iniziative culturali, appuntamenti enogastronomici e format innovativi troveranno nella campagna un amplificatore naturale, capace di parlare alle nuove generazioni con autenticità e contemporaneità.

Nasce anche una rivista cartacea dal taglio travel.

A supporto del progetto prende vita anche un’elegante rivista cartacea dal taglio editoriale ispirato ai magazine di viaggio internazionali, che affiancherà l'ormai tradizionale Magazine "Pietra Family Experience", che da alcuni anni racconta e 'vende' le oltre 40 attività esperienziali del territorio. Un prodotto raffinato, curato nei contenuti e nelle immagini, che propone reportage, itinerari, interviste e approfondimenti dedicati al territorio. Uno strumento innovativo che sceglie la qualità narrativa e visiva per raccontare Pietra Ligure con uno sguardo nuovo, autorevole e ispirazionale. Un prodotto che sarà veicolare nelle numerose e prestigiose fiere del settore turistico a cui Pietra parteciperà in primavera e autunno. Un modo diverso di promuovere la destinazione, al di fuori dei consueti canoni promozionali: meno pubblicità tradizionale, più racconto, più emozione, più identità.

Social first, emozioni reali

“Pietra Ligure, non crederai ai tuoi occhi” è una vera e propria compagnia social a supporto del portale turistico experience-oriented della destinazione. Una piattaforma di comunicazione capace di generare engagement, ampliare il pubblico di riferimento e rafforzare il posizionamento della città. Visual d’impatto, video immersivi, narrazione autentica e call to action esperienziali accompagneranno il pubblico alla scoperta di una destinazione che non si limita a mostrarsi, ma invita a vivere.

Regia istituzionale e visione strategica.

L’intero progetto nasce sotto la regia del Comune di Pietra Ligure – Assessorato al Turismo, che guida e coordina l’iniziativa con una visione chiara e orientata allo sviluppo sostenibile e qualificato della destinazione. A supporto dell’Amministrazione, un team di professionisti del settore editing, comunicazione e marketing territoriale contribuisce alla costruzione di un racconto coerente, moderno e capace di posizionare Pietra Ligure in modo distintivo nel panorama turistico nazionale e internazionale.

“Questo progetto di comunicazione rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita e qualificazione della nostra Pietra - spiegano il Sindaco Luigi De Vincenzi e l’Assessore al turismo Daniele Rembado -. Vogliamo raccontare un paese autentico, dinamico, capace di coniugare bellezza naturale, qualità della vita e opportunità per i giovani. È una visione strategica che guarda al futuro, rafforzando l’identità del territorio e creando nuove occasioni di sviluppo per il comparto turistico e per tutta la comunità”.

“La campagna di comunicazione nasce da un lavoro strutturato di analisi e progettazione - continuano -. Abbiamo scelto un linguaggio contemporaneo, fortemente orientato all’esperienza e al digitale, per dialogare con un pubblico sempre più esigente e connesso. Vogliamo che chi scopre Pietra Ligure online senta il desiderio di viverla davvero, in ogni stagione”.

“Questa campagna è uno strumento concreto di posizionamento e di valorizzazione dei nostri prodotti turistici, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e ai tanti eventi che animano il territorio”, concludono sindaco e assessore.