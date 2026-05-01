Vado, conferita la cittadinanza onoraria alla memoria a Sandro Pertini

Anche Vado Ligure conferisce la cittadinanza onoraria alla memoria allo storico Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Nel consiglio comunale di ieri pomeriggio la delibera è stata votata all'unanimità, seguendo così il conferimento di altri comuni savonesi e liguri dopo la richiesta di Anci scattata dalla proposta del sindaco di Stella Andrea Castellini.

"Con il conferimento della Cittadinanza Onoraria del Comune di Vado Ligure alla memoria di Sandro Pertini, nel 130° anniversario della sua nascita, rendiamo omaggio a una delle figure più alte e più amate della storia repubblicana italiana — afferma il sindaco Fabio Gilardi —. Parlare di Sandro Pertini significa parlare di libertà, di coraggio, di giustizia sociale, di integrità morale e di amore autentico per le istituzioni democratiche. Significa ricordare un uomo che non piegò mai la testa di fronte alla dittatura fascista, che conobbe il carcere e il confino per le proprie idee, che partecipò alla Resistenza, contribuì alla nascita della Repubblica e della Costituzione, e che da Presidente seppe rappresentare l'Italia con autorevolezza, semplicità e straordinaria umanità. Ma oggi il nostro omaggio assume un significato ancora più speciale perché Sandro Pertini appartiene profondamente anche alla nostra terra. Nato a Stella, nel cuore del territorio savonese, Pertini rappresenta i valori migliori della Liguria: il rigore morale, la concretezza, il senso del dovere, la dignità del lavoro, l'attaccamento alla libertà."

"Sono valori che appartengono anche a Vado Ligure — prosegue Gilardi —. La nostra comunità è città di mare e di porto, di lavoro e di industria, di donne e uomini che hanno costruito con sacrificio il benessere collettivo, affrontando con responsabilità le sfide del tempo. È una città che conosce il significato della solidarietà, della fatica e della coesione sociale. Per questo riconosciamo in Pertini una figura vicina alla nostra identità più autentica. Con questo atto non celebriamo soltanto il passato. Parliamo soprattutto al presente e al futuro. Parliamo ai giovani della nostra comunità, ai ragazzi e alle ragazze che devono poter trovare esempi credibili a cui guardare. Diciamo loro che la politica può essere servizio. Che la libertà non è mai scontata. Che la democrazia va difesa ogni giorno. Che l'onestà, il rispetto e il senso dello Stato sono valori moderni e necessari."

"In un tempo spesso segnato da sfiducia e distanza verso le istituzioni, la figura di Pertini continua a insegnarci che è possibile essere autorevoli senza arroganza, forti senza violenza, vicini alle persone senza rinunciare al rigore — puntualizza il primo cittadino —. Conferire la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini significa dunque onorare la memoria di un grande Presidente, ma anche rafforzare l'identità democratica del Comune di Vado Ligure e trasmettere alle nuove generazioni il valore dell'impegno civile. Nel riconoscere Pertini come nostro cittadino onorario, riconosciamo il volto migliore della Liguria, del Savonese e dell'Italia repubblicana."

Il sindaco ha poi ringraziato i gruppi consigliari per l'accoglimento della proposta e per gli interventi, che hanno ricordato la figura del Presidente, i suoi valori e gli episodi della sua vita, anche quelli legati al territorio savonese.

"Come consigliere comunale di minoranza del Comune di Vado Ligure, eletto nel segno dei valori di Più Europa e grazie al forte, leale e determinante sostegno della componente politica Socialista Savonese, rivendico con orgoglio l'identità europeista, riformista e socialista che ha reso possibile la mia elezione in Consiglio comunale — le parole del consigliere del gruppo misto Roberto Stranieri —. Per queste ragioni esprimo pieno e convinto sostegno alla proposta di conferire la cittadinanza onoraria alla memoria del Presidente Sandro Pertini. Si tratta di un gesto di grande valore civile e istituzionale. Sandro Pertini ha incarnato come pochi i principi della libertà, dell'antifascismo, della giustizia sociale, della dignità del lavoro e della vicinanza autentica al popolo italiano. Valori che appartengono pienamente alla migliore tradizione socialista e democratica del nostro Paese e che ancora oggi rappresentano un riferimento imprescindibile."

"Per chi, come me, siede in Consiglio comunale grazie al progetto politico di Più Europa e al sostegno decisivo dei Socialisti, ricordare Pertini significa riaffermare una visione della politica fatta di serietà, onestà, europeismo, diritti civili e attenzione verso i più deboli — spiega Stranieri —. Il conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Vado Ligure rappresenta quindi non solo un doveroso tributo alla sua memoria, ma anche una scelta di campo ideale: quella di una comunità che si riconosce nei valori democratici, progressisti ed europei. Auspico pertanto che tutte le forze presenti in Consiglio comunale sappiano unirsi attorno a questa proposta, rendendo omaggio a uno dei Presidenti più amati della Repubblica e a un uomo che continua a parlare alle coscienze degli italiani."