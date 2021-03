Stop al femminicidio e il vaccino contro il patriarcato: a Savona lo sciopero dell'8 marzo in piazza Giulio II

"Trans women are real women". "Stop femminicidio". "- mimosa, + rispetto". Questi sono alcuni degli cartelloni esposti questo pomeriggio nella zona fucsia nella piazzetta con la "Donna al sole" di Arturo Martini piazza Giulio II a Savona in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Lo sciopero è stato organizzato dall'associazione "NonUnaDiMeno" Savona che ha dato vita a questa iniziativa con al centro la donna proprio in occasione dell'8 marzo.

"Essenziale è il nostro sciopero, essenziale è la nostra lotta - spiegano dall'organizzazione della manifestazione - Non vogliamo tornare alla normalità, perché la normalità è il problema. La normalità è violenza di genere, molestie, discriminazione salariale ed oppressione. Il prezzo dell'emergenza sanitaria è stato pagato come sempre dalle donne, che hanno fatto i doppi turni negli ospedali, che hanno perso il nostro lavoro (98% dei licenziamenti a dicembre), che hanno subito violenza dalla persona con cui eravamo obbligate a stare chiuse in casa e sono state ammazzate (15 donne uccise in due mesi). Ci vogliamo vive, ci vogliamo libere".

Nell'area sarà possibile vaccinarsi contro il patriarcato tramite una siringa di plastica con glitter rosa da sparare in aria e si può compilare un ironico test con tre domande per capire quanto patriarcato una persona si porta dentro.

È stato inoltre realizzato un calendario, a donazione libera, che parte da marzo 2021 per arrivare a marzo 2022.