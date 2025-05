Tragico investimento a Diano Marina: treno evacuato a Imperia, caos sulla linea ferroviaria

Aggiornamento - ore 16:30

La circolazione è ancora sospesa tra Andora e Imperia per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona.

I treni Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso e registrare ritardi.

Programma dei treni Regionali .

Treni Intercity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento:

• IC 637 Milano Centrale (11:10) - Ventimiglia (14:54) : il treno oggi termina la corsa ad Albenga.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• IC 635 Ventimiglia (15:10) - Milano Centrale (19:00) : il treno oggi ha origine da Albenga.

I passeggeri in partenza da Ventimiglia, Sanremo, Imperia, Diano e Alassio possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

---

Giornata nera per la mobilità ferroviaria in Riviera. Nel primo pomeriggio di oggi, infatti, un grave incidente ha coinvolto una persona nei pressi dell’uscita della galleria ferroviaria di Diano Marina, in direzione Imperia. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un investimento da parte di un treno passeggeri in transito.

L’allarme è scattato immediatamente, con l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Imperia. I soccorritori sono entrati in azione alla stazione del capoluogo ligure per evacuare, appunto, il convoglio diretto a Ventimiglia e partito da Gallarate, fermo all’uscita del tunnel in seguito all’incidente. A bordo del treno viaggiavano circa 200 passeggeri, che sono stati fatti scendere in sicurezza e accompagnati lontano dai binari.

L’episodio sta provocando gravi disagi alla circolazione ferroviaria in un giorno festivo già critico per l’alto afflusso di turisti diretti verso le località della Riviera di Ponente. Diversi treni sono stati cancellati o hanno subito significative limitazioni di percorso, con ritardi diffusi su tutta la tratta Savona–Ventimiglia.