Incidente stradale nella serata a Loano, in Viale Libia.

Protagonista una vettura della quale il conducente ha perso il controllo andando a sbattere contro un muretto, abbattuto in parte dall'impatto.

Sul posto i militi della Croce Bianca di Borghetto, anche se l'autista non ha avuto necessità di particolari cure, i Vigili del fuoco e le Forze dell'ordine.

Per provvedere alla messa in sicurezza dell'area la strada è stata chiusa per diverso tempo.