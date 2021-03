Un bitcoin a 100.000 dollari? Questo è il potenziale della regina delle criptovalute nel lungo periodo per alcuni analisti che lo vedono come oro digitale. Perché il bitcoin continua a crescere? Perché alcune persone confrontano il bitcoin con l'oro? Come viene fissato il prezzo?

Quanto lontano andrà il bitcoin? La regina delle criptovalute batte record dopo record e per la prima volta si avvicina al traguardo simbolico di $ 50.000. Ma per alcuni analisti, il valore di una singola unità di bitcoin potrebbe andare molto più in alto. 50.000? 100.000? $ 500.000? È la questione dei 21 milioni di bitcoin (il numero massimo di bitcoin in circolazione) che riguarda tutti i curiosi del mondo delle criptovalute.

Perché il prezzo del bitcoin continua a salire?

Dall'inizio del 2021, il bitcoin ha raggiunto nuovi livelli. Con un aumento del 65%, il suo prezzo è più che raddoppiato fino a sfiorare i $ 50.000. Prima di Tesla, che affermava di aver acquistato bitcoin per un valore di 1,5 miliardi di dollari, il lancio da parte di multinazionali dei pagamenti come PayPal e Visa di programmi per democratizzare l'uso delle criptovalute ha aiutato a stuzzicare l'appetito degli investitori.

Un appetito alimentato anche dalla crescente istituzionalizzazione del settore. La proliferazione di concessioni ad opera di alcune importanti influenze statunitensi e nello specifico pilotate dalla Borsa di New York (NYSE), sta gradualmente facendo guadagnare credibilità all’uso di Bitcoin nel settore finanziario a livello globale.

Come viene impostato il prezzo del bitcoin?

La legge di domanda e offerta è ciò che regola il prezzo del BTC. Se sul mercato ci sono più persone interessate all'acquisto che alla vendita, il suo valore aumenta. Viceversa, diminuisce. Per stabilire il prezzo della moneta, basta dividere il valore di capitalizzazione per il numero di token in circolo.

Siccome il suo numero è fissato a 21 milioni di unità, nel tempo il suo valore potrà solo aumentare.

Logicamente, se sempre più persone cercano di detenere bitcoin ma il loro numero in circolazione rimane fisso, il suo valore può solo aumentare. Abbastanza per stimare alcuni analisti che la criptovaluta potrebbe un giorno raggiungere un importo a 6 cifre, o addirittura un milione di dollari per i più ottimisti.

Perché si effettua spesso il confronto di Bitcoin con l'oro?

Ma il bitcoin non è visto solo come un investimento a breve termine. In effetti, molti osservatori o sostenitori del bitcoin lo chiamano "oro digitale". "Il bitcoin potrebbe competere con l'oro come valuta alternativa nei prossimi anni, poiché una nuova generazione di investitori assume una parte sempre più importante nel mercato", aveva così stimato in una nota JP Morgan. E la più grande banca di investimento del mondo non è la sola a credere in questo potenziale.

Il bitcoin è paragonato all'oro dal suo stesso metodo di creazione. Sono infatti possibili solo 21 milioni di Bitcoin a livello globale. Si tratta di una limitazione inclusa volontariamente per controllare la sua inflazione.

Come può il bitcoin essere un rifugio sicuro?

I bitcoin potrebbero, tratte le conclusioni, venire considerati come un’ottima alternativa alle monete che utilizziamo tutti i giorni. Come si può leggere su https://quifinanza.it/, chi possiede oggi un Bitcoin potrebbe diventare incredibilmente ricco dopo un mese, come persino perdere ogni centesimo il mese successivo. Tuttavia, l'utilizzo delle criptovalute osservato nei paesi in cui il valore della valuta nazionale è calato come in Iran, Venezuela, Turchia o Nigeria testimonia questa concezione del bitcoin.