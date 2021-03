Ritorno di fiamma dalla cappa: incendio in un appartamento a Borgio Verezzi

Incendio in un appartamento di via IV Novembre a Borgio Verezzi. Stando ai primi rilevamenti effettuati dai Vigili del fuoco le fiamme sarebbero divampate inizialmente in cucina a causa di un ritorno di fiamma nella cappa.

L'allarme è stato dato poco prima delle 20. Sul posto sono intervenute due squadre, una da Finale Ligure e una dotata di autoscala da Albenga.

Presenti sul teatro del rogo anche un'ambulanza e un'automedica del 118. Sono intervenuti per accertamenti anche i Carabinieri. Una sola persona, un uomo anziano, è stata trasportata al Santa Corona per accertamenti ma fortunatamente non è grave. Anche i danni all'abitazione sono stati contenuti.