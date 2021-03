Vaccini in via Brilla a Savona, Caprioglio risponde al M5S: "Ingressi separati tra chi si vaccina e i bimbi della materna"

"Gli ingressi sono separati, non c'è promiscuità tra l'ingresso di coloro che si vaccinano che entrano da via Nizza e i bambini della scuola materna che entrano in via Brilla".

Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio ha voluto rispondere in consiglio comunale al Movimento 5 Stelle che aveva puntato il dito contro l'amministrazione per la sede stabilita per i vaccini agli under 69 (somministrazione iniziate ieri dai medici di famiglia al personale scolastico, forze dell'ordine, uffici giudiziari, volontari protezione civile e pazienti vulnerabili) nel quartiere di Zinola definendo la scelta come "poco responsabile e logisticamente sbagliata". Decisione che aveva visto presentare una mozione critica sull'area stabilita anche dal presidente del consiglio comunale Renato Giusto che oggi nel parlamentino savonese ha deciso di ritirare la pratica.

"I locali sono idonei perché è presente lo spazio per il deposito vaccini, uno spazio per l'attesa post vaccino sufficientemente grande per distanziarsi, uno per la registrazione e la somministrazione" ha proseguito la prima cittadina - ha anche un parcheggio vicino, noi dobbiamo trovare spazi per chiunque e agevolare tutti".

"Asl2 ha proposto la sede di via Brilla, era stato suggerito dal comune anche il Palatrincee ma è stato ritenuto sovradimensionato" ha continuato Ilaria Caprioglio che ha specificato che erano stati valutati, dopo sopralluoghi, gli spazi del mercato di Pilalunga, la piscina Eroe dei due Mondi, il Foyer del teatro Chiabrera e spazi proposti da altri soggetti come la scuola edile (ritenuto piccolo da Asl2) e la sala della Provincia.

"Possiamo continuare a garantire il proseguo dell'attività sportiva alle 22 associazioni, per un totale di circa 2000 bambini e ragazzi, che usufruiscono del Palazzetto dello Sport (14 associazioni per un totale di 1235) e del Palatrincee (665 per 8 associazioni)" ha concluso Caprioglio.