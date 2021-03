Vaccino AstraZeneca, il ministro Speranza rassicura: "Chi l'ha fatto non deve preoccuparsi"

Rassicura così chi ha ricevuto il vaccino in questione il ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, in merito alla sospensione cautelativa del vaccino Astrazeneca in Italia e altri paesi europei.

Dopo la stop in diversi Paesi europei come Austria, Norvegia e Danimarca, nel pomeriggio di ieri, 15 marzo, gli Stati europei del G7 (Germania, Francia, Italia e poi in ultimo Spagna) hanno infatti optato per una scelta prudenziale, fermando temporaneamente la somministrazione del siero di produzione anglo svedese in attesa di un parere dell'EMA.