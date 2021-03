Stella S. Bernardo, via libera all'atterraggio dell'elisoccorso nel campo da calcio: necessario un volo test

Nella tarda mattinata di ieri, 16 marzo, al campo sportivo di Stella S. Bernardo, il Comune (con ufficio tecnico, il Sindaco Marina Lombardi e gli assessori), medici e operatori dell’elisoccorso del 118, si sono ritrovati per verificare gli interventi realizzati per l’utilizzo dell’area per i voli in notturna di soccorso pubblico ed ottenere l’idoneità definitiva da parte dell’ASL.

"La 'promozione' c’è stata, con tanto di plauso per la qualità dei lavori la tempestività con cui sono stati svolti. Con l’entrata in vigore della nuova normativa Europea in materia di operazioni di volo è stato possibile, anche in Italia, estendere il servizio di elisoccorso alle ore notturne; in tal senso, il servizio di Emergenza Sanitaria 118 attiverà il servizio di Elisoccorso Notturno con base operativa presso il Riviera Airport di Villanova di Albenga" spiegano dal comune di Stella.

Il sito operativo HEMS da utilizzare per l’atterraggio notturno (e/o diurno) necessita di alcune caratteristiche, come dimensioni, tipologia di superfice d’atterraggio, illuminazione idonea, accesso ai mezzi di soccorso sanitario e al equipe sanitario dell’elisoccorso.

Come anticipato dalla nostra redazione (leggi QUI) dopo un primo sopralluogo era stata confermata l'idoneità della zona del campo sportivo (attualmente utilizzata all'uso pubblico sportivo/ricreativo oltre alle iniziative promosse e patrocinate dall'amministrazione) ma doveva essere sistemato l'impianto elettrico per l'illuminazione notturna che al momento aveva due lampioni non funzionanti.

Il comune, d'intesa con la Parrocchia, quindi procederà come ente capofila per un intervento di riqualificazione dell'impianto del calcio con l'installazione sugli attuali sei lampioni presenti delle lampade a led.

"L’area da noi individuata per rispondere totalmente ai requisiti essenziali ha necessitato di interventi soprattutto sulla parte di illuminazione che ha previsto, oltre al ripristino dei punti luce, una cassetta con apertura a codice con comandi per l’accensione manuale delle luci e la cartellonistica informativa. L’impegno economico è stato importante (circa 8mila euro), ma non sottovalutiamo la rilevanza di un azione tanto utile per la cittadinanza e non solo. Va sottolineata la disponibilità del nostro Parroco, Don Mario Florentino da Silva, che ha reso possibile tutto ciò, condividendo il progetto e una convenzione permettendo di arrivare ad avere anche a Stella un’area idonea al soccorso notturno" proseguono dall'amministrazione comunale.

"Un ringraziamento anche ad ANSPI S. Bernardo e per la rilevante collaborazione. A certificare tutto ciò, è necessario un volo test per validare le procedure di atterraggio e decollo che avverrà, presumibilmente, per fine mese" concludono dal comune che ha specificato che comunicherà la data appena sarà stabilita.