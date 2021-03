Covid, Renato Giusto: "Gli italiani hanno bisogno di informazioni sintetiche, chiare e coerenti per sapere come comportarsi"

Commenta Renato Giusto, medico e presidente del consiglio comunale di Savona: "I medici sono veramente stanchi e stufi di essere malamente consigliati da questi nostri improbabili governanti nazionali.

Il ministro della sanità dopo la brutta figura di avere scritto un libro che poi ha dovuto ritirare, non ha ancora imparato che sia i medici che i pazienti e cittadini vogliono sapere poche cose ma che siano vere, per sapersi comportare coerentemente.

Questi grandi consulenti che scrivono anche loro dei gran libri inutili e vanno a pubblicizzarli in televisione in tutti i programmi tv della giornata, vorrei sapere quando hanno il tempo di lavorare nei reparti o nei laboratori per sapere quello che vanno a dire cambiando quasi tutti i giorni la loro dizione dei fatti che vogliono fare vedere di avere capito.

La gente è stanca della situazione; domani il 18 marzo è la ricorrenza della apparizione al Santuario di Savona della Madonna di misericordia, speriamo che ci aiuti come 500 anni fa nel 1536. Misericordia e non giustizia esclamò al Beato Botta, oggi gli chiediamo pietà e che ci regali dei governanti nazionali più preparati, che la prossima volta comprino subito molti ma molti più vaccini".