Meteo, sabato e domenica previsto vento forte

Nelle ultime ore in Liguria si sono registrate deboli precipitazioni sparse con cumulata massima di 8.2 millimetri a Lavagnola (Savona) e fiocchi registrati dai nivometri posti nelle stazioni in quota.

Da segnalare, ovviamente, le temperature decisamente rigide nelle zone interne e su valori bassi anche lungo la costa; il record del freddo spetta a Pratomollo (Borzonasca, Genova) con -8.2, seguita da Cabanne (Rezzoaglio, Genova) e Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) con -7.9, Monte Settepani (Osiglia, Savona) con -4.8, Santo Stefano d’Aveto (Genova) con -4.7. Nello spezzino la minima è stata registrata a Padivarma (Beverino) con -3.3. Queste, invece, le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 6.1, Savona Istituto Nautico 3.3, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 4.9, La Spezia 4.4.

Durante la mattinata si sono ancora avute condizioni cielo nuvoloso a Ponente mentre sul centro e sul Levante le schiarite sono state prevalenti. I venti sono settentrionali, deboli o moderati, il mare tra mosso e molto mosso.

Le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino aggiornato diramato da Arpal: oggi, venerdì 19 marzo, debole instabilità residua con locali precipitazioni, possibili rovesci al più moderati in particolare su ABD fino al pomeriggio. Da sera rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali con raffiche fino 50-60 km/h in particolare su A D e rilievi di C E. Locali condizioni di disagio per freddo nelle zone interne.

Domani, sabato 20 marzo, venti forti da quadranti settentrionali su tutte le aree, locali raffiche fino 60 km/h, possibili ulteriori rinforzi la sera su C con raffiche fino 70-80 km/h. Locali condizioni di disagio per freddo nelle zone interne.

Domenica 21 marzo, ancora venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche fino 60 km/h, graduale attenuazione a partire dal pomeriggio. Locali condizioni di disagio per freddo nelle zone interne.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.