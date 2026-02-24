Savona, ex Cantieri Solimano, il progetto in Regione per l'aggiornamento della parte sul rischio idraulico

Ex Cantieri Solimano, al vaglio della Regione l’aggiornamento della parte idraulica del progetto, in base al nuovo regolamento che definisce le norme per l’attuazione dei piani di bacino.

Prosegue l’iter per la realizzazione delle due palazzine che sostituiranno i vecchi cantieri navali. L’approvazione del Regolamento regionale, la scorsa estate, pone nuovi vincoli per ciò che riguarda la mitigazione del rischio idraulico da alluvione fluviale e costiera, con regole più stringenti per gli interventi in aree a rischio, inclusi accorgimenti tecnico-costruttivi per proteggere le nuove strutture e limitare l’aumento del pericolo nelle zone limitrofe.

In precedenza, agli elaborati consegnati a Palazzo Sisto erano invece state fatte delle osservazioni da parte dell’amministrazione comunale, in particolare sul collegamento tra l’area privata e la spiaggia e con i due tratti di spiaggia già realizzati.

Il progetto, oltre alla realizzazione delle due palazzine, di volumi inferiori a quelli attuali, per 78 alloggi complessivi e spazi al piano terra, riservati in parte a un’attività di ristorazione e in parte all’Università, prevede anche una serie di opere pubbliche, in particolare di mitigazione del rischio idraulico.

In particolare comprende la messa in sicurezza idraulica dei rii Molinero e San Cristoforo, che scorrono a lato del complesso, con l’allargamento degli alvei e la demolizione e ricostruzione dei due ponti che si trovano su via Nizza; uno spazio verde pubblico attrezzato a lato di Villa Zanelli per complessivi 5.324 metri quadrati; la passeggiata a mare, che ai due lati si ricongiunge con quella attuale; parcheggi pubblici e la messa a disposizione all’Università di alcuni spazi al piano terra.