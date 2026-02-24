Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al 38° Concorso pianistico “Città di Albenga”, che quest’anno, nella sua edizione speciale, si svolgerà tra il 10 ed il 12 aprile 2026.

La sera dell'11 aprile si terrà il concerto e la premiazione dei vincitori delle categorie dei più grandi, mentre la domenica pomeriggio quello delle categorie dei più piccoli.

Il concorso si divide in 11 categorie, e che vanno dai pianisti più giovani (Prime note: massimo 6 anni di età), fino ai pianisti più esperti (Eccellenza: fino all'età di 35 anni). Resta attiva anche la Sezione Amatoriale, anch’essa suddivisa in categorie e non competitiva, rivolta a chi per la prima volta si affaccia al mondo dei concorsi.

La giuria si conferma, anche quest'anno, di altissimo livello e comprende docenti e concertisti di grande fama internazionale, nonché, quest'anno, anche un'esperta didatta del pianoforte.

Ecco i nomi: Maria Teresa Carunchio (presidente di giuria), Muriel Chemin, Irene Novi, Enrico Stellini e Zhou Yingchao.

Una giuria dal sapore decisamente internazionale vista la provenienza dei maestri dalla Francia, dalla Corea e dall’Argentina.

Entusiasta il direttore artistico Isabella Vasile: “Questa edizione del concorso pianistico, che si svolgerà in primavera, sarà assolutamente speciale. La musica sarà immersa nel bellissimo contesto di Fior d’Albenga, non potrei immaginare connubio migliore che quello di musica e fiori per rendere un omaggio di vera e propria eleganza alla città. La giuria di questa edizione, inoltre, vede la presenza maggiore mai avuta di nomi internazionali, il ché, ci auguriamo, potrà portare alla partecipazione di un numero sempre maggiore di pianisti stranieri come già accaduto in altre edizioni”.

Affermano l’assessore alla Cultura Marta Gaia e l’Assessore al turismo Camilla Vio: “Il Concorso pianistico “Città di Albenga” rappresenta un appuntamento di grande prestigio che unisce talento e promozione culturale del territorio. Siamo particolarmente orgogliose di questa edizione speciale primaverile, che saprà valorizzare ancora di più il legame tra musica, giovani artisti e bellezza del nostro patrimonio, offrendo al pubblico momenti di alto livello artistico e occasioni di incontro internazionale. La presenza di una giuria così qualificata insieme alla direzione artistica di Isabella Vasile conferma l’autorevolezza di una manifestazione che continua a crescere e ad attrarre partecipanti anche dall’estero. Eventi come questo rafforzano l’immagine di Albenga come città capace di coniugare turismo e cultura in modo armonioso, offrendo esperienze di qualità sia ai visitatori sia alla comunità locale”.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Il Concorso pianistico “Città di Albenga” è una manifestazione che negli anni ha saputo costruire un’identità solida e riconoscibile, diventando un punto di riferimento nel panorama musicale e culturale. Con il Concorso Pianistico non solo viene valorizzato il talento e l’impegno di giovani musicisti provenienti da contesti diversi, ma si rafforza anche il ruolo di Albenga come luogo di incontro tra arte, formazione e scambio internazionale. Come Amministrazione crediamo fortemente in eventi capaci di unire qualità artistica, partecipazione e promozione del territorio, e questo concorso ne è un esempio concreto e prestigioso”.