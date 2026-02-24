Cgil Savona: "A cosa è servita la visita di Bucci? A preparare il terreno per scelte già decise altrove?"

"La passerella politica di ieri del presidente Marco Bucci tra Savona e Cairo Montenotte si è chiusa con molte parole e nessuna risposta concreta: tanto tuonò che non piovve. Nessun impegno chiaro sui temi sanitari: nessuna indicazione sul ripristino h24 dei punti di primo intervento di Cairo e Albenga, nessuna parola sulla riapertura del punto nascita di Pietra Ligure".

Cosi commenta la Cgil Savona, che aggiunge: "Silenzio anche sulle infrastrutture strategiche: completamento dell’Aurelia Bis, potenziamento ferroviario Torino–Savona e Savona–Alessandria, nessuna certezza sul ripristino delle funivie".

"E allora resta una domanda politica: a cosa è servita questa visita? A portare soluzioni o semplicemente a preparare il terreno su scelte già decise altrove, come il termovalorizzatore? Oppure a ribadire che le scelte strategiche del territorio savonese vengono, di fatto, determinate dalla Regione Liguria, lasciando la politica locale in una posizione marginale?".

"Ad oggi, una cosa è certa: gli impegni assunti in campagna elettorale restano senza risposte. E questo non è solo un problema politico, ma un segnale di scarsa considerazione verso cittadini, lavoratori e imprese che attendono soluzioni concrete, non passerelle istituzionali".