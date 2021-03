Meteo: freddo ad inizio settimana, poi alta pressione e rialzo termico

Ancora correnti settentrionali ad inizio settimana con termometro con minime freddine, dopo la spruzzata di neve dell’inizio weekend. Dalla seconda metà della prossima settimana l'alta pressione spingerà il modo più deciso verso il Mediterraneo centrale, con una ripresa termica che si farà sentire su tutto il Paese e riporterà la colonnina di mercurio nelle medie stagionali. In attesa poi di un ipotetico peggioramento nel week-end.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da lunedì 22 a giovedì 25 marzo

Cielo poco od irregolarmente nuvoloso sino a mercoledì. Aumento delle nubi giovedì con annuvolamenti sparsi e foschie in pianura. Minime in pianura intorno 0 - 5°C e massime 10 - 16°C. Al mare minime intorno 5- 10°C e massime 12-17°C. In pianura venti moderati da Nord Est in rotazione da Ovest domani. Al mare venti forti da Nord in rotazione da Sud domani.

Da venerdì 26 marzo

Cielo nuvoloso con ulteriore rialzo termico ed ipotetiche piogge sabato.

Previsioni locali

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/609-Stagionali_aprile_2021.html.