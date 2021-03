Primo weekend di primavera in arancione: nel savonese scendono gli spostamenti

Savonesi ligi al rispetto delle norme del Dl "pasquale" contro il Coronavirus, nonostante le belle giornate e l'inizio della primavera.

E' quanto emerge dai dati ricavati dalla consultazione della mappa di mobilità City Analytics realizzata da Enel X e Here Technologies per supportare pubbliche amministrazioni e protezione civile nell’emergenza Covid-19.

Nel portale dedicato, con una sezione pubblica e una invece riservata per gli enti locali, è possibile consultare dati accurati aggiornati costantemente sugli spostamenti per regione, provincia o comune, misurando i chilometri percorsi dai cittadini basandosi sull’analisi dei dati anonimizzati e aggregati, provenienti da veicoli connessi, mappe e sistemi di navigazione, elaborati in correlazione con location data provenienti da applicazioni mobile e open data della Pubblica Amministrazione. Il tutto allo scopo di ricavare una variazione percentuale su diversi periodi.

Il dato interessante per quanto riguarda il fine settimana del 20 e 21 marzo è quindi quello circa la variazione rispetto ai sette giorni prima, quando ancora la nostra regione si trovava in zona gialla, con minori limitazioni sulle apertura delle attività commerciali e senza il divieto di spostarsi dal proprio comune di residenza se non per motivi validi di lavoro, salute o necessità.

Nella provincia di Savona, nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 marzo, si è registrato rispettivamente un -14% e -25% nella variazione dei movimenti e un -11% e -26% di chilometri percorsi rispetto allo stesso giorno della settimana precedente.

Sensibile il calo nei comuni costieri, i primi ad essere presi d'assalto con l'arrivo della bella stagione. Registrati un -50% a Noli, -38% a Alassio, -36% a Finale Ligure, -31% a Pietra Ligure.

C'è però un'eccezione sul quadro provinciale, un dato in controtendenza. E' quello registrato nella giornata di sabato a Sassello, dove rispetto alla settimana precedente spicca un +43% nella variazione di chilometri percorsi. Ma c'è un perché: l'inedito passaggio della Milano-Sanremo dai Giovi non poteva che sollevare l'interesse di curiosi e appassionati. Nonostante la diretta televisiva integrale e i divieti l'opportunità e la passione hanno avuto la meglio.