Savona, 117mila euro avanzati per i bonus spesa: 750 famiglie potranno ricevere ulteriori 150 euro

Ulteriori 150 euro di buoni spesa alimentari alle famiglie che li avevano già ottenuti con il bando di dicembre 2020.

Questa la decisione del comune dopo che dei 320mila 437 euro stanziati dal Governo all'amministrazione comunale di Savona erano avanzati circa 117mila euro.

Al bando dei servizi sociali dello scorso dicembre (come già avvenuto ad aprile 2020) avevano partecipato oltre 900 nuclei familiari e di questi, circa 750 dopo una specifica istruttoria, avevano beneficiato dell'erogazione dei buoni per gli importi stabiliti dalle direttive dell'amministrazione comunale. 150 gli euro a disposizione delle famiglie savonesi da poter spendere negli esercizi commerciali che avevano aderito all'iniziativa, ai quali si potevano aggiungere ulteriori 50 euro per ogni membro del nucleo familiare fino ad arrivare ad un massimo di 400 euro.