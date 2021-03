Savona, il parcheggio ATA di via Saredo scontato fino al 30 maggio del 50% per i residenti

L'avvio dei lavori per il rifacimento della passeggiata lungo Via Nizza ha costituito un evento di importanza fondamentale per il futuro di una parte importante di Savona.

Tuttavia è inevitabile che il cantiere avviato possa creare disagi ai residenti nell'intero quartiere, oltre che alle attività commerciali presenti.

Il tratto di cantiere esteso lungo corso Vittorio Veneto, presumibilmente, verrà completato entro maggio.

Il vicesindaco di Savona Massimo Arecco, allo scopo di limitare il più possibile le criticità connesse alla carenza di parcheggi durante i lavori, informa di avere richiesto ad ATA di rendere disponibile ai residenti nel quartiere il parcheggio di Via Saredo.

L'Amministratore unico Tapparini ha valutato positivamente la richiesta e ha comunicato al Comune di Savona la disponibilità dell'Azienda a concedere un abbonamento scontato del 50% per i residenti delle zone limitrofe al parcheggio in questione, per il periodo di due mesi previsto per l'ultimazione dei lavori della passeggiata.

Gli uffici comunali stanno predisponendo l'elenco delle vie interessate dall'agevolazione, da trasmettere ad ATA, allo scopo di consentire ai residenti che lo vorranno, di richiedere l'abbonamento scontato per i due mesi fino a fine lavori.