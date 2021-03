Sistemazione argine rio S. Brigida a Celle: i lavori si concluderanno ad aprile

"Si ripristinerà la parte terminale dell'argine che si era rotto, con il consolidamento delle rocce che erano state posizionate per proteggere dalle mareggiate".

Il sindaco di Celle Caterina Mordeglia ha annunciato che si concluderanno nei primi giorni di aprile i lavori di sistemazione del rio Santa Brigida dopo che la mareggiata di ottobre aveva creato alcune crepe nell'argine che si era danneggiato in tre punti, una parte nel lato di Varazze e due nel lato di Savona.

Dopo alcuni sopralluoghi dello scorso dicembre con i tecnici e con i titolari degli stabilimenti balneari vicini, l'amministrazione era riuscita a trovare, con non poche difficoltà, 200mila euro per la messa in sicurezza.

"Voglio specificare che non c'è nessun tipo di pericolo in caso di forti piogge, la vasca di decantazione sotto piazza Costa protegge da ogni precipitazione" ha proseguito Caterina Mordeglia.