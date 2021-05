Celle, rimossi i massi dal rio Santa Brigida, verranno utilizzati nei pressi del molo

Conclusi gli interventi di ripristino, questa mattina i massi sono stati rimossi e spostati nei pressi dei bagni Pappaciann'a.

Il pontone è intervenuto a Celle nello specchio acqueo di fronte al rio Santa Brigida per la rimozione dopo che nei mesi scorsi erano stati posizionati per ripristinare la parte terminale dell'argine danneggiato in tre punti, una nel lato di Varazze e due nel lato di Savona, a causa della mareggiata di ottobre.

Dopo alcuni sopralluoghi dello scorso dicembre con i tecnici e con i titolari degli stabilimenti balneari vicini, l'amministrazione era riuscita a trovare, con non poche difficoltà, 200mila euro per la messa in sicurezza.

La Capitaneria di Porto aveva poi firmato un'ordinanza ad inizio mese di proroga al 31 maggio degli interventi di manutenzione ordinaria del pennello “Centro” e di ripascimento stagionale dell’arenile dello stabilimento balneare “Pappacianna”, da lì lo spostamento della mattinata nel centro del litorale cellese.