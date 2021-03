Guida utile per trovare un appartamento per studenti a Milano

Come trovare gli appartamenti per universitari a Milano

Dopo la fine della scuola superiore, sono davvero molti gli studenti che decidono di abbandonare gli amici, la famiglia, le tradizioni, i punti di riferimento e le abitudini per raggiungere un sogno. La stragrande maggioranza delle facoltà universitarie, in grado di fornire l'istruzione migliore si trova infatti fuori porta, alimentando di conseguenza il fenomeno dei cervelli in fuga. Studiare fuori sede diventa quindi per molti, una vera e propria esigenza mentre per le famiglie si traduce in ulteriori costi da sostenere oltre che importanti sacrifici. Vitto e alloggio si classificano come le spese più gravose su cui vengono aggiunte i libri, le rate e tutti gli extra del vivere quotidiano. La soluzione potrebbe così ricadere in un'abitazione funzionale, confortevole e non troppo dispendiosa, che concili al meglio le possibilità economica della famiglia oltre che naturalmente le aspettative del figlio studente. Sono molti gli atenei che ospitano ragazzi provenienti da diverse parti del mondo e tra le università più ambite in tutta Italia, ci sono sicuramente: la Bocconi, San Raffaele, Iulm, Politecnico, Cattolica e Bicocca. Gli appartamenti per universitari a Milano possono essere visionati più nel dettaglio al seguente link: https://www.chiaralba.com/.

Le opzioni da valutare per trovare l'alloggio ideale per gli studenti fuori sede

Stando ai dati analizzati dall'Ossservatorio Studenti del Ministero dell'Istruzione, la città di Milano ospita oltre 52.000 studenti fuori sede. I maggiori quartieri si dimostrano ad oggi piuttosto attrezzati con gli alloggi, rispettando al contempo sia il fattore economico che la comodità. La vasta gamma di proposte permette di offrire convitti e residenze religiose, appartamenti condivisi con altri ragazzi e monolocali. Nel caso della prima opzione, essa si presenta molto economica ma prevede anche regole di convivenza da rispettare e specifici orari. Non vi sono all'interno le comodità che invece è possibile trovare in altre soluzioni come il wi-fi gratuito, fondamentale per effettuare collegamenti di gruppo e ricerche. Gli appartamenti da condividere insieme ad altri studenti presenta sia dei pro che dei contro. Tutto dipende dalla tipologia di camera disponibile e dal tipo di carattere dei nuovi coinquilini. I monolocali infine si presentano più dispendiosi rispetto ad una camera singola ma offre la possibilità di godere di un ambiente silenzioso e tranquillo per affrontare nel modo migliore le intense ore di studio. Facendo un riepilogo generale appare quindi chiaro che per uno studente che si trasferisce per la prima volta in una grande città come Milano, occorre optare per un alloggio che abbia diversi requisiti fondamentali, come la localizzazione del quartiere vicino all'università, ai mezzi pubblici e ai negozi principali.

Tutte le caratteristiche dell'appartamento per studenti a Milano

Scegliere di trasferirsi per un certo periodo a Milano, potrebbe rivelarsi molto complicato se non si dispone delle giuste conoscenze. La città si presenta infatti piuttosto caotica e piena di lavoratori e studenti fuori sede. Per valutare con attenzione questa opzione e scegliere la struttura che più rispecchia le singole esigenze, è fondamentale così affidarsi ad un alloggio sicuro e tranquillo oltre che naturalmente sia posizionato vicino alla facoltà da frequentare. Gli alloggi dovranno inoltre disporre di una serie di servizi utili per lo studente come il wi-fi gratuito, la manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento e delle caldaie e della distribuzione della posta. Oltre a tali prerogative sarebbe bene valutare con attenzione anche altri comfort, come la presenza o meno dell'aria condizionata, dalla lavatrice, del forno, del piano cottura, del divano, della televisione oltre che del sistema termo autonomo. Il contratto verrà poi stipulato tenendo conto delle esigenze dello studente ma in linea di massima dura dodici mesi ma è possibile rinnovarlo in relazione al calendario accademico. Ogni singola soluzione va così studiata ed approfondita nel dettaglio, per comprendere fino in fondo se l'opzione valutata risponda perfettamente alle proprie necessità, anche se ci si trova in una grande metropoli come quella di Milano.