Truffa dello specchietto, nuova segnalazione a Varazze: "State molto attenti"

Ancora in azione sulle strade del levante, i truffatori del finto incidente, questa volta a Varazze, sull'Aurelia dopo il caso di Tovo San Giacomo dello scorso anno.

La tecnica è quasi sempre la stessa: il malintenzionato si ferma con l'auto a bordo strada, produce un rumore sonoro mentre passa la macchina del malcapitato prescelto. Poi, fermandolo, spesso inseguendolo con i lampeggianti, gli fa credere di aver provocato un urto e un danno. Di solito allo specchietto retrovisore.

L'autore del raggiro spesso rompe abilmente anche lo specchietto del conducente ignaro, rendendo lo scenario realistico e pretendendo con fare minaccioso una somma di denaro per compensare subito il sinistro.

L'uomo cerca di convincere il conducente ad un esborso di 100, 200 euro o più, cercando di racimolare il massimo. La vittima, spesso spaventata o suggestionata, finisce per pagare.

Questo il grido d'allarme di un varazzino: "Ragazzi, a Varazze, state molto attenti, gira un’Audi A3 E-Tron bianca con a bordo due ragazzi che simulano incidenti per scucirvi dei soldi. Non pagate e chiamate le forze dell’ordine locali. Io ho segnalato. Ieri alle 15 hanno provato con me, con la truffa dello specchietto, quando ho messo in dubbio la loro parola, insistendo sul fare il cid e chiamare i vigili sono scappati".

"Purtroppo sono abili e non sono riuscito a prendere la targa. Mi è appena arrivata notizia che stamattina hanno fregato 100 euro ad un’altra persona. Segnalate" ha continuato.