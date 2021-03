Alexander McQueen e Vestiaire Collection insieme per la moda circolare

Alexander McQueen e Vestiaire Collection insieme per promuovere la moda circolare, anche nel settore del luxury. È questo lo scopo della nuova collaborazione, che vede coinvolte due realtà con un palmares internazionale fra i più ricchi in assoluto. Inoltre, oggi si trovano i saldi di Alexander McQueen anche online su YOOX, il che aiuta gli appassionati a portarsi a casa dei capi di eccezionale spessore e di grande qualità ad un prezzo ottimo e ancora più sostenibile per il portafogli.

Vediamo quindi di capire meglio cosa si intende per moda circolare e come si svilupperà nella pratica questa collaborazione.

Il programma Brand Approved e la moda circolare

Vestiaire Collection è una realtà che unisce diversi venditori privati, mentre Alexander McQueen e uno dei brand più famosi nel settore della moda luxury internazionale. Il progetto Brand Approved, come in fondo spiega in parte il nome stesso, prevede un’applicazione della moda circolare anche in una fascia di lusso. In pratica, chi possiede un capo firmato da Alexander McQueen potrà decidere se venderlo o meno, ottenendo in cambio una nota di credito che potrà essere in seguito spesa per acquistare nuovi vestiti. I capi di seconda mano verranno dunque reimmessi nel mercato, ma soltanto dopo l’avvenuta certificazione da parte della casa di moda. Poi è il caso di specificare che sarà Alexander McQueen a contattare un piccolo numero di possessori di capi firmati, proponendo loro di acquistarli. E il ruolo di Vestiaire Collection? Sarà responsabile dell’assegnazione di un’etichetta NFC, che consentirà alle persone interessate all’acquisto dei capi di seconda mano di Alexander McQueen di verificarne l’autenticità online, insieme ad una vasta gamma di informazioni aggiuntive. Queste ultime potranno essere reperite recandosi sul sito web di Vestiaire Collection Brand Approved, o utilizzando l’apposita app per smartphone.

Alexander McQueen e il suo impegno nella sostenibilità

La moda circolare viene ad oggi considerata come una delle risposte in assoluto più sostenibili al comparto del luxury, ed è la prima volta che viene applicata nella moda di lusso. Si tratta di una strategia che dà la possibilità di far circolare i capi usati, in modo tale da ridurre i consumi e gli sprechi ambientali, facendo contenti sia i nuovi acquirenti sia i venditori che non utilizzano più quei capi. Come dichiarato anche dai responsabili di Vestiaire Collection, ad oggi il settore della moda ha un forte bisogno di soluzioni come questa, per dare un contributo alla tutela dell’ambiente e per intervenire cambiando le abitudini dei consumatori. Lo scopo finale è rompere la tradizionale catena della moda lineare, che produce appunto tantissimi sprechi, e introdurre il modello di business della moda circolare, i cui vantaggi sono già stati sottolineati poco sopra.