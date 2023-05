Eurovision 2023, la Queen of Kings di Cisano Alessandra Mele è in finale: il 13 maggio su Rai1

Questa sera (9 maggio) un’esibizione perfetta alla Liverpool Arena, sul palco più prestigioso d’Europa, per la ligure Alessandra Mele, in arte solo Alessandra, che passa e va in finale il 13 maggio all’Eurovision Song Contest 2023, rappresentando la Norvegia.

Musica, unione e vita: è questo Eurovision e la “nostra” Alessandra, con la sua straordinaria grinta, l’indiscusso talento e la sua esplosiva Queen of Kings ha rappresentato alla perfezione l’anima della kermesse canora, quest'anno commentata in italiano da Mara Maionchi e Gabriele Corsi.

Alessandra, che nella storia di Eurovision è la terza ligure a parteciparvi, dopo i Ricchi e Poveri e i Matia Bazar, questa sera è stata la prima a esibirsi alle 21 su Rai2 ed è stata votata con il codice 01.

Questa sera le esibizioni delle prime 15 tra le 37 nazioni in gara. Oltre ad Alessandra che rappresenta la Norvegia, sono passate altre 9 nazioni: Croazia, Moldavia, Svizzera, Finlandia, Repubblica Ceca, Israele, Portogallo, Svezia e Serbia.

L’Eurovision è dunque composto in totale da tre serate: due semifinali, le cui date sono rispettivamente quella di martedì 9 maggio e quella di giovedì 11 maggio, e una finale, che si terrà invece sabato 13 maggio.

Il passaggio in finale a Eurovision 2023 non è l’unica novità odierna per Alessandra: proprio oggi sui social, la giovanissima artista ha annunciato il Tour 2024, con date in tutta Europa e, ovviamente, anche in Italia, a Milano.

Alessandra Mele è nata nel 2002 a Pietra Ligure da padre italiano e mamma norvegese ed è cresciuta a Cisano sul Neva, studiando musica e canto dai 6 anni e frequentando il Liceo Linguistico "G. Bruno" di Albenga. Dopo la maturità, il trasferimento in Norvegia per continuare gli studi in ambito musicale presso l’Istituto Limpi a Lillehammer (leggi QUI)

Nel 2022 partecipa al talent show The Voice Norvegia, dove si distingue per la sua meravigliosa voce. Per il suo percorso, Alessandra sceglie il cantante Espen Lind quale giudice, autore e produttore per cantanti quali Taylor Swift, Beyoncé, i Train, Jennifer Hudson, Emeli Sande e Selena Gomez. Vince nella prova duello, supera il ‘Knock out’ e partecipa al primo live, ma l’esperienza si ferma. Non si perde d’animo e continua a sognare i grandi palchi internazionali, con impegno e determinazione.

Lo scorso gennaio partecipa al Melodi Grand Prix con la sua Queen of Kings, canzone di cui è coautrice, superando le varie fasi e arrivando a vincere il 4 febbraio presso il Trondheim Spektrum di Trondheim l’edizione 2023 del prestigioso premio. Alessandra Mele stacca così il biglietto per Liverpool: destinazione Eurovision Song Contest 2023.

Un successo straordinario per la sua Queen of Kings, che conta ora oltre 42 milioni di visualizzazioni su Spotify, e che Alessandra questa sera ha portato sul palco di Liverpool sfoderando tutto il suo talento, che le ha garantito il posto che le spetta alla finale del 13 maggio. Se la vedrà anche con Marco Mengoni, che rappresenta l’Italia, ma tutto il territorio ingauno è con Alessandra. Per regolamento, dalla nostra Nazione non potremo votare il vincitore del Festival di Sanremo 2023, ma potremo sostenere Alessandra votandola.