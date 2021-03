Regione, Arboscello (Pd): "Giù le mani dal Beigua! Giunta Toti non nega autorizzazioni a ricerca titanio"

Scrive Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito Democratico: "Sul tema della ricerca del titanio sul Bric Tariné, vicino al Parco del Beigua, da parte della Giunta Toti non c’è chiarezza e si usano due pesi e due linguaggi. Al territorio si dice che non c’è intenzione di autorizzare gli scavi ma, nascondendosi dietro il parere degli uffici, si concede invece la possibilità di iniziare a prelevare terreno nella zona.

L’Assessore Scajola rispondendo ad una nostra interrogazione dicendosi “contrario ad autorizzare attività invasive in un'area vincolata e di rilevante interesse ambientale”, ma dall’altra non sconfessa il parere degli Uffici tecnici, che autorizzano la ricerca di Titanio attraverso “prelievi di terreno”. Come se questa fosse un’attività estrattiva non invasiva e non già propedeutica agli scavi.

Gli abitanti della zona meritano chiarezza e noi siamo dalla loro parte: le priorità sono la salute dei cittadini e la tutela ambientale di una delle zone più belle della Provincia di Savona e di tutta la nostra Liguria".