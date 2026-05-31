Pd Carcare, Simone Formento confermato alla guida del circolo

Un pomeriggio all’insegna della partecipazione e del confronto quello che si è svolto nella sede del Circolo del Partito Democratico di Carcare Bormida-Pallare-Plodio, dove ieri si è tenuto il congresso che ha visto gli iscritti chiamati a esprimersi sulle principali cariche locali e provinciali.

L’assemblea ha confermato all’unanimità Simone Formento alla guida del circolo. Una riconferma che, secondo gli iscritti, premia il lavoro svolto negli anni precedenti e garantisce continuità all’attività politica sul territorio. A comporre il nuovo direttivo saranno Mirco Baiocco, Simone Ziglioli, Rodolfo Mirri e Dina Adorno.

Nel corso del congresso è stato inoltre eletto all’unanimità Emanuele Parrinello alla carica di segretario provinciale: "Una scelta forte e condivisa che unisce il nostro territorio in una visione comune", si legge nella nota diffusa dal Pd Carcare.

"Grazie a tutti gli iscritti e ai partecipanti per il contributo portato al dibattito. Il futuro del nostro territorio si costruisce insieme, un passo alla volta. Un augurio di buon lavoro a Simone, a Emanuele e a tutto il direttivo", concludono i Dem.