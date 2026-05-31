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Politica | 31 maggio 2026, 09:02

Pd Carcare, Simone Formento confermato alla guida del circolo

Il nuovo direttivo è composto da Mirco Baiocco, Simone Ziglioli, Rodolfo Mirri e Dina Adorno

Nella foto, Simone Formento con Elly Schlein durante l'inaugurazione del circolo Pd Carcare

Nella foto, Simone Formento con Elly Schlein durante l'inaugurazione del circolo Pd Carcare

Un pomeriggio all’insegna della partecipazione e del confronto quello che si è svolto nella sede del Circolo del Partito Democratico di Carcare Bormida-Pallare-Plodio, dove ieri si è tenuto il congresso che ha visto gli iscritti chiamati a esprimersi sulle principali cariche locali e provinciali.

L’assemblea ha confermato all’unanimità Simone Formento alla guida del circolo. Una riconferma che, secondo gli iscritti, premia il lavoro svolto negli anni precedenti e garantisce continuità all’attività politica sul territorio. A comporre il nuovo direttivo saranno Mirco Baiocco, Simone Ziglioli, Rodolfo Mirri e Dina Adorno.

Nel corso del congresso è stato inoltre eletto all’unanimità Emanuele Parrinello alla carica di segretario provinciale: "Una scelta forte e condivisa che unisce il nostro territorio in una visione comune", si legge nella nota diffusa dal Pd Carcare.

"Grazie a tutti gli iscritti e ai partecipanti per il contributo portato al dibattito. Il futuro del nostro territorio si costruisce insieme, un passo alla volta. Un augurio di buon lavoro a Simone, a Emanuele e a tutto il direttivo", concludono i Dem.

Graziano De Valle

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