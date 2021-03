Savona, sversamento di una sostanza blu alla foce del Letimbro: Arpal al lavoro (FOTO e VIDEO)

Una sostanza di colore blu nella foce del torrente Letimbro a Savona e scatta l'allarme. In questi minuti i vigili del fuoco, i tecnici comunali e la polizia locale stanno cercando di capire da dove sia fuori uscita.

Sul posto Arpal preleverà alcuni campioni per chiarire la natura degli sversamenti e se nel caso capire se sia inquinante.

Fortunatamente la sostanza non ha raggiunto il mare, visto il livello dell'acqua non sufficientemente alto per superare la barriera di sabbia naturalmente portata dagli agenti atmosferici a valle del torrente.

Ci vorrà qualche giorno per conoscere l'esito del campionamento.