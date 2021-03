Sversamenti nel Letimbro a Savona, ordinanza del sindaco di interdizione dell'area

Sarà interdetta temporaneamente all'accesso del pubblico l'area interessata dallo sversamento delimitata da una recinzione.

Questa la decisione del sindaco di Savona Ilaria Caproglio che ha firmato un'ordinanza dopo nella mattinata di ieri alla foce del torrente Letimbro è stato riscontrato un riversamento nelle acque di una sostanze di colore azzurro.

Arpal, dopo i controlli della polizia locale e dei tecnici comunali, aveva prelevato alcuni campioni di acqua da portare in laboratorio per chiarire la natura degli sversamenti e se nel caso capire se sia inquinante.

Fortunatamente la sostanza non aveva raggiunto il mare, visto che il livello dell'acqua non è sufficientemente alto per superare la barriera di sabbia naturalmente portata dagli agenti atmosferici a valle del torrente.

Sono attualmente in corso, da parte del personale del settore lavori pubblici comunali, le ricerche con lo scopo di risalire all'origine e al responsabile dello sversamento.

Sulla base dei risultati delle prime indagini di Arpal non risulta necessaria l'adozione nell'immediato di ulteriori misure di messa in sicurezza di emergenza.