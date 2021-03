Il comune di Celle in lutto per la scomparsa di Anna Rovere.

Di Varazze, si era trasferita da anni a Celle ed era impegnata nella vita politica prima nel Psi poi aveva aderito ai Ds di cui per alcuni anni era stata la segretaria. Per una legislatura era stata eletta anche come consigliere comunale.

Impegnata anche nel sociale, era un membro del consiglio di amministrazione della Società Mutuo Soccorso e nel Comitato di Sanda.

"Bravissima cassiera alle Feste dell'Unità e alle Feste di Sanda. A Anna mi legava un grande amicizia e per alcuni anni abbiamo condiviso l'ufficio. Ciao Anna" il ricordo dell'ex sindaco Renato Zunino.