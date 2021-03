Alassio in cerca di un nuovo presidente del Consiglio comunale: ma non sarà ancora eletto nella prossima seduta

Non sarà ancora nominato nel prossimo Consiglio comunale alassino il nuovo titolare della carica di presidente.

Ricordiamo infatti che nella mattinata di ieri, 25 marzo, l'Assemblea dei Sindaci ha identificato all'unanimità proprio in Massimo Parodi la figura ideale come direttore generale di SCA. Pertanto Parodi, come già da lui stesso annunciato, quasi certamente sceglierà di rinunciare alla carica di presidente del consiglio comunale alassino.

La prossima seduta nella città del Muretto sarà entro la prima decade di aprile. "Ma non sarà ancora in questa tornata che eleggeremo il presidente del consiglio", spiega il sindaco Marco Melgrati, che aggiunge: "In teoria andrebbe nominato entro una decina di giorni dalle dimissioni del precedente, ma si tratta di una norma ordinatoria, non perentoria. Pertanto nel prossimo consiglio svolgerà l'incarico ad interim il vicepresidente del consiglio comunale, Simone Rossi".

Nei giorni scorsi avevamo riportato su Savonanews i "rumors" alassini che vedrebbero Rocco Invernizzi potenziale candidato a rilevare il ruolo di Parodi. Chiediamo al sindaco Melgrati se questo nome è ancora in pole position. "E chi può saperlo? Saranno i consiglieri a decidere e votare", ci risponde il primo cittadino.