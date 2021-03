Covid, Toti: "La prossima settimana la Liguria resterà in zona arancione"

"Anche la prossima settimana la Liguria resterà in zona arancione. Non è una gara, come ho sempre detto, ma è giusto sottolineare che siamo l’unica regione del nord Italia a rimanere in questa fascia di colore, circondati da regioni rosse. Abbiamo un Rt poco sotto l’1 e il report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità ci collocherebbe addirittura in fascia gialla". Cosi scrive sulla propria pagina Facebook il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Questo è frutto di una campagna di vaccinazione mirata alle fasce più colpite dal virus, come i nostri over 80, con la conseguenza diretta di una minore pressione sui nostri ospedali. La nostra sarà quindi una delle poche regioni italiane dove in questi giorni prima di Pasqua i negozi saranno aperti e ristoratori e baristi potranno continuare a lavorare con asporto e consegne a domicilio".

"Ma la guardia resta alta, lo dimostrano i dati di Savona, dove l’incidenza sta crescendo e siamo intervenuti con un'ordinanza. La nostra politica è agire dove serve, con misure mirate, ma è anche giusto lasciare che nelle zone meno colpite dal virus le attività possano ripartire. I liguri si sono sacrificati molto e spero che, dopo le chiusure forzate di Pasqua, questi sforzi vengano riconosciuti e ricompensati" conclude Toti.