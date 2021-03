Covid ad Albenga, il sindaco Tomatis fa il punto della situazione

Il Consiglio comunale di Albenga di ieri, venerdì 26 marzo, si è aperto con il saluto da parte di tutti gli amministratori a Sandro Diliberti dipendente comunale prossimo alla pensione. Ieri è stato il suo ultimo consiglio ed il sindaco e gli amministratori hanno voluto salutarlo con affetto.

Successivamente il sindaco Riccardo Tomatis ha fatto il punto sulla situazione sanitaria ad Albenga. Afferma il primo cittadino: "Le notizie sui contagi in Provincia di Savona apparse sugli organi di stampa non sono buone, ma attualmente ad Albenga il numero dei positivi al Covid è diminuito rispetto alla settimana scorsa. In particolare i positivi risultano essere 19 (rispetto ai 42 della scorsa settimana)".

"Aumentano però le quarantene date, probabilmente, dai positivi nelle scuole. Gli insegnanti e i dirigenti scolastici stanno affrontando al meglio una situazione difficile e in continua evoluzione e per questo li ringrazio. Per quel che riguarda i vaccini occorre constatare che, purtroppo, non vi è stato un cambio netto di marcia come ci era stato prospettato. Nonostante ciò devo dire che ad Albenga abbiamo due punti per le vaccinazioni che stanno continuando a funzionare e lo fanno al meglio grazie al lavoro dei medici e del personale Asl e dei molti volontari che ringrazio per quanto quotidianamente fanno".

"Il punto vaccinale di Campolau funziona molto bene ed è apprezzato da tutti i cittadini, lo stesso si dica dell'hub dell'Auditorium San Carlo che continuerà a funzionare anche la prossima settimana nonostante siano state temporaneamente sospese le possibilità di prenotare vaccini da parte dei medici di famiglia" conclude il primo cittadino.