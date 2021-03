Ricoverato per una polmonite no Covid al Santa Corona, muore ad Albenga: esposto della famiglia

Viene ricoverato per una polmonite bilaterale all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, gli viene fatto il tampone per il Covid e risulta negativo, trasferito al nosocomio di Albenga è deceduto per un problema cardio vascolare.

La famiglia di un 80enne albenganese ha presentato un esposto ai carabinieri e il Pubblico Ministero Claudio Martini ha disposto per lunedì prossimo l'autopsia sul corpo che verrà eseguita dal medico legale Francesca Frigiolini per accertare eventuali responsabilità mediche da parte dei sanitari.

I familiari hanno anche nominato come consulente di parte il dottor Marco Canepa.

L'uomo, dopo essere stato tenuto in osservazione e controllato al nosocomio pietrese è stato trasferito all'ospedale di Albenga ma dopo qualche ora una complicanza sarebbe subentrata portando al decesso, da lì l'esposto della famiglia che ritiene che se lo stesso fosse rimasto al Santa Corona avrebbe potuto sopravvivere.