Finale, curva del contagio in città a livelli di guardia. E scoppia un nuovo caso politico sulla disponibilità dei dati

"Grazie all'Assessore De Sciora ora non abbiamo più alcun dubbio sulla disponibilità dei dati sul contagio - ha replicato il gruppo di opposizione sulla propria pagina Facebook - Come ripetiamo da mesi non si tratta di una banale curiosità, ma dell'opportunità che tutti i Cittadini abbiano piena consapevolezza della situazione dei contagi. Ormai quasi tutti i Comuni pubblicano questo genere di dati, in forma anonima ed esclusivamente numerica. Per quale motivo dobbiamo continuare ad aver bisogno di un tutore che ci comunichi solo cosa è ritenuto opportuno? È solo la trasparenza a stare dalla parte giusta".

La linea dell'amministrazione Frascherelli però non cambierà, come conferma lo stesso sindaco: "Al di là del dato numerico continuiamo a invitare tutti al rispetto delle norme, come d'altra parte mi sembra i finalesi abbiano fatto finora - afferma il primo cittadino - quindi a non creare assembramenti, rispettare l'igiene delle mani e all'uso della mascherina. Solo così, e col vaccino, possiamo superare questo momento".