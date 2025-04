Giornata nazionale del mare, 34 anni fa il disastro della Haven: quando il mar Ligure si tinse di nero

Si celebra oggi, la “Giornata del Mare” che “ha lo scopo di sensibilizzare le giovani e i giovani, attraverso attività e momenti di confronto, e sviluppare il concetto di ‘cittadinanza del mare’ e rendere le studentesse e gli studenti cittadini attivi del mare, ovvero tutori della sua conservazione e della sua cultura”.

Così gli Ambasciatori di ricerca, conoscenza, ambiente (ARCA), in collaborazione con le più importanti istituzioni italiane, come il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Istituto di Ricerca sulle Acque, l’Università di Bari Aldo Moro, la Jonian Dolphin Conservation, l’ARPA Puglia (monitoraggio e la tutela ambientale), l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Un appuntamento annuale che ha il patrocinio del Ministero per la Transizione Ecologica e l’interesse del Ministero della Salute, MUR (Ministero della Università e Ricerca) e ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca).

Quel mare tanto importante e fondamentale per la nostra Liguria che fu vittima di uno dei disastri più imponenti che la storia recente possa ricordare.

L'11 aprile di trentaquattro anni fa, alle 12.30, il giorno dopo del disastro della Moby Prince a Livorno, a bordo della petroliera Haven si creò una grande esplosione durante un'operazione di travaso di greggio dalla stiva 1 (a prua) alla stiva 3 (al centro della nave), forse per il malfunzionamento di una pompa, nel tratto di mare davanti a Genova Voltri che portò alla morte di quattro membri dell'equipaggio e il comandante.

Quei tragici momenti misero in ginocchio tutta la costa del genovese e una parte del savonese (soprattutto da Varazze ad Albissola Marina): bruciarono infatti circa 90mila tonnellate di petrolio greggio delle 144mila presenti al momento dell'incidente oltre alle circa 1000 tonnellate di combustibile.

Furono 4 giorni terribili, di ansia e di preoccupazione. Quel gigante lungo 335 metri affondò il 14 aprile davanti ad Arenzano a 1.2 miglia dalle spiagge.

Solo l'assenza di vento evitò un disastro che era stato comunque di proporzioni immense. A nulla erano serviti i tentativi di traino e il gigante (poi diventato il più grande relitto e disastro ecologico del Mediterraneo) continuò per due giorni a prendere fuoco tra i tentativi dei soccorsi di provare a limitare i danni.

Nel 2008 venne effettuata una bonifica definitiva ma purtroppo oltre alle 5 vittime dell'aprile 91 negli anni persero la vita altre 14 persone.

Di seguito vi riportiamo una nostra intervista del 2021 in occasione del trentennale al sindaco di Celle di allora, il compianto Renato Zunino.

"Una grandissima collaborazione, disponibilità, da parte di tutti i cellesi che si erano precipitati per dare una mano a salvare le spiagge. Senza quell'intervento ci saremo giocati la nostra economia" aveva detto l'ex storico primo cittadino cellese.

"Grazie a Derio Parodi (al tempo agente della polizia locale, poi diventato comandante nel 94. ndr) eravamo riusciti ad intercettare un camion di panne atlantiche anti olio che non sapeva dove andare, li abbiamo indirizzati verso Celle e li abbiamo portati a Cala Cravieu - aveva spiegato Zunino- grazie ad alcuni cellesi le abbiamo tirate in mare davanti al paese salvandolo da grossi danni. Per due o tre anni rischiavamo infatti di non fare balneazione, invece quella stessa estate grazie a quell'intervento eravamo riusciti a salvare la stagione".

"Erano arrivati tutti per sbrogliarle, da tutte le frazioni, avevamo salvato quasi tutte le spiagge. Eravamo riusciti a togliere il catrame in piena battuta e lo avevamo posizionato poi ai Piani dove c'era la vecchia ferrovia" aveva continuato.

A quei tempi la burocrazia e l'organizzazione con la protezione civile regionale non era presente e organizzata come ora e i comuni erano come "abbandonati" a sé stessi. In quell'occasione, mai così complicata, l'intervento degli stessi cittadini fu fondamentale.

"Ce la siamo cavati ugualmente, ogni comune doveva arrangiarsi da solo, noi eravamo stati tra i primi ad intervenire, la corrente infatti stava spingendo tutto il catrame sulla nostra spiaggia. Fuori da ogni previsione, siamo riusciti in una vera e propria impresa riuscita grazie alla grande partecipazione dei cittadini" aveva proseguito Renato Zunino.

"La ditta incaricata nei giorni successivi era arrivata con una decina di persone vestite di bianco che levavano il catrame dagli scogli con le mani - aveva concluso l'ex sindaco cellese - una cosa paradossale, noi infatti gli avevamo messo a disposizione delle pale e tutto il necessario. Però ricordo che su questo fatto era stata presentata anche un'interrogazione parlamentare".