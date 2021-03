La savonese Maria Gabriella Branca entra nella segreteria nazionale di Sinistra Italiana

Sinistra Italiana riparte più forte e determinata dopo il suo secondo congresso. Ieri, sabato 27 marzo, sono stati completati gli organismi dirigenti con la elezione della direzione nazionale e della segreteria nazionale.

Sinistra Italiana ha così un nuovo gruppo dirigente, formato da compagne e compagni capaci e entusiasti, per affrontare un momento molto difficile per il nostro Paese e per dare battaglia sulle più cruciali sfide del cambiamento cui ci costringe la pandemia.

La grande novità per la Liguria è data dalla presenza nella nuova segreteria nazionale di Maria Gabriella Branca, savonese e avvocata, presidente dell’assemblea regionale di Sinistra Italiana.

“Siamo molto soddisfatti della elezione di Gabriella, è un riconoscimento dell’intelligenza e della creatività, oltre che del suo lungo impegno per il partito e per l’intero campo progressista - commenta la coordinatrice regionale di SI, Carla Nattero - Crediamo che la sua elezione potrà fornire un contributo importante anche a livello nazionale, in particolare sui temi che più le sono cari, la giustizia, i diritti individuali e sociali".

"Inoltre siamo certi che un ruolo così importante a livello nazionale avrà riflessi positivi anche nella nostra regione e contribuirà a rafforzare l’iniziativa politica di Sinistra Italiana Liguria, a cominciare dalle prossime amministrative, che vedono proprio nella città di Savona un fondamentale appuntamento" conclude.