Albenga, rapina in una gioielleria di via Genova: caccia a due persone

Prima hanno minacciato una commessa, poi si sono dileguati con un bottino. Alquanto scarso, in verità: i pochi monili (comunque in oro e materiali pregiati) che sono riusciti frettolosamente ad agguantare, forse spaventati dal via vai di persone nella strada centralissima, prima di darsi alla fuga. Si parla comunque di un valore stimato in più di un migliaio di euro.

E' quanto accaduto intorno alle 17.30 ad Albenga alla gioielleria "Artigianoro" di via Genova, dove due malintenzionati hanno compiuto una spaccata alla piena luce del sole. In quel momento la titolare dell'attività, Daniela Caraffi, si trovava da sola dietro la cassa.

Insomma, un furto improvvisato un po' goffamente e senza grande premeditazione: nessun'arma, ma solo qualche urlo e uno strattone, nessuna richiesta di aprire la cassa, nessun passamontagna ma solo una mascherina. Pare che i due uomini avessero l'accento dell'Est Europeo.

All'arrivo delle Forze dell'Ordine i due però si erano appena dati alla fuga, pare appiedati, verso le vie del centro storico.

Sul posto anche i militi della Croce Bianca di Andora per tranquillizzare la donna in stato di shock e verificare eventuali tumefazioni per gli scossoni o strattoni dei due aggressori. Ma per fortuna non si è reso necessario il ricovero in ospedale.

La vicenda ha ovviamente causato trambusto in tutta la strada, ricca di negozi: la gente ha cominciato ad assieparsi sui marciapiedi e le auto a rallentare. Ripercussioni anche sul traffico, con code ferme fino a Porta Molino in un senso di marcia e fino a piazza del Popolo nell'altro.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Albenga, che vidimeranno anche eventuale materiale disponibile nelle videocamere di sorveglianza del centro storico ingauno e del negozio assaltato dai malviventi.