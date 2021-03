Demi Lovato e la sua nuova serie documentario

Demi Lovato è conosciuta per le doti di cantante e attrice, diventando famosa grazie ai suoi film su Disney Channel, ma spesso fare carriera da piccoli non è garanzia di successo.

Oggi Demi ha ventotto anni, è ha realizzato la sua serie dal nome “Demi Lovato: dancing with the devil. Dopo il successo sin da bambina, ha continuato il suo volo verso la notorietà. Ma la notorietà non è sinonimo solo di felicità. Infatti, Demi ha anche vissuto momenti difficili, con problemi di droga, un tentativo di violenza e un’overdose che le fece avere quattro ictus.

Tutta la sua vita sarà riassunta in questo film documentario con il film che sarà disponibile su Netflix e Youtube. La data di inizio è il 26 marzo e sicuramente sarà un successone!

La critica parla divinamente di questo film che potrebbe ridare uno slancio alla carriera di Demi.

La storia di Demi

Classe 1992, nata a Albuqurque, Demi Lovato inizia a lavorare con opere teatrali all’età di 10 anni. Ma la sua carriera prende quota solo dopo anni, grazie a Disney Channel e alla saga Camp Rock. Dove viene subito in risalto per le sue doti canore.

Dietro quel viso angelico però si nascondono le sue insicurezze, le sue esperienze negative, forse anche la pressione del successo e si sfiora quasi la tragedia. Siamo certi che questa serie potrebbe ridare slancio alla carriera di Demi.

Il registra è ben conosciuto, visto che stiamo Parlando del registra produttore Michael Ratner, famoso per aver lavorato con Justin Biebier o con attori di calibro come Elton John e Christina Aguilera. Il registra ha già le idee chiare con la serie documentario infatti ha già una struttura narrativa ben fatta.

Come guardare la serie di Demi Lovato

La serie sarà visibile sia su You tube che su delle piattaforme streaming famose, Netflix. La critica ha già parlato bene del documentario, sicuri che sarà un successone.

Apprezzata molta l’onesta e il candore che si vuole veicolare con questo documentario. Di solito infatti prodotti simili a questo non hanno tutta questa positività iniziale. Demi è stata capace di ridare fiducia.

Solo alcuni giornalisti non la pensano come la critica, ma in tanti hanno ritenuto la serie di Demi una fonte sincera e genuina. La serie avrà il nome Dancing with Devi” e sarà composta da quattro capitoli con i primi due saranno rilasciati ad Aprile, il terzo e il quarto a Maggio.

Che dire? Speriamo nel successo della famosa Demi.