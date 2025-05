Individuati e denunciati dalla Polizia di Stato gli autori delle spaccate notturne ad Alassio

I colpi, eseguiti in due notti, hanno seguito lo stesso schema: vetrine sfondate, locali rovistati e bottini minimi. Tra i bersagli, l’osteria “I Matetti”, il ristorante “Atipico”, il “Viola” e “La Bottega”. In un caso rubate solo le mance, in un altro un registratore di cassa, altrove una bicicletta e un vecchio computer. A pesare di più, i danni materiali. I due sono stati denunciati, non essendoci esigenze cautelari.