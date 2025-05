Savona, entro il 16 maggio il pagamento della Tari con un aumento medio dell'8% rispetto al 2024

Continua a imperversare la "bufera" sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, mentre i savonesi si apprestano a pagare la Tari del 2025 e il conguaglio relativo allo scorso anno.

Negli ultimi anni, l’aumento del gettito della Tari è stato significativo: si è passati da 14,48 milioni di euro nel 2023 a 15,64 milioni nel 2024, fino ad arrivare a 16 milioni e 310 mila euro nel 2025, con una maggiorazione di 672 mila euro.

La Tari copre il costo del servizio di igiene urbana ma, come aveva spiegato l’assessore Silvio Auxilia quando le nuove tariffe furono approvate in giunta, l’incremento è dovuto all’adeguamento al tasso di inflazione, particolarmente significativo nell’ultimo biennio.

Per il pagamento della Tari, il Comune ha disposto un'apertura straordinaria dello sportello dedicato fino al 16 maggio. I giorni di apertura sono dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8:30 alle 12:00. Lo sportello ha sede in via Manzoni 10, 17100 Savona (SV). Si accede liberamente ritirando il numero dall’apposito distributore automatico posto all’ingresso.