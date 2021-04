Polizia di Stato, intensificata l’attività di prevenzione in occasione della Pasqua

Come ogni anno, in previsione delle festività pasquali, sono stati intensificati i servizi di prevenzione e controllo del territorio in tutta la provincia. Tali servizi sono stati oggetto di apposito Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto e sono stati poi modulati con specifica ordinanza in considerazione della contingente emergenza pandemica e delle conseguenti restrizioni, disposte in modo particolarmente stringente proprio per i prossimi giorni di festa. L’impegno sinergico di tutte le forze in campo sarà finalizzato a garantire il rispetto delle norme in vigore finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid.

In parallelo con la capillare attività di controllo del territorio, proseguono, con il supporto dell’Unità operativa P.A.S. della Questura, controlli amministrativi agli esercizi di somministrazione al pubblico ed alle strutture alberghiere che offrono servizio di ristorazione ai propri clienti, al fine di verificare il rispetto delle limitazioni imposte. Sono pervenute in merito alcune segnalazioni, attualmente al vaglio.

Il Questore sui controlli anti Covid: "L’impegno è costante, i controlli sono stati intensificati, ma confidiamo prima di tutto nel senso di responsabilità della cittadinanza, massima attenzione deve essere prestata da parte di tutti nei comportamenti individuali, per non vanificare i grandi sacrifici fatti nei mesi scorsi; noi siamo al fianco dei cittadini e siamo consapevoli delle difficoltà che colpiscono in particolare alcune categorie; il nostro primo obiettivo è far comprendere l’importanza delle misure di contenimento del contagio; le sanzioni sono l'extrema ratio".

In tale ambito, ieri mattina, la Polizia di Stato ha realizzato un servizio straordinario di prevenzione, al quale hanno preso parte anche i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, specializzati in controllo del territorio. Sono stati effettuati controlli diffusi per verificare il rispetto delle normativa sul contenimento dell’epidemia Covid che hanno interessato il centro città, le principali vie di collegamento e i caselli autostradali di Savona e Albisola Superiore. Sono state identificate una quarantina di persone e diversi veicoli.