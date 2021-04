Zona rossa fino all'11 aprile nel savonese, Tomatis (sindaco di Albenga): "Spero ultimo periodo di così forti restrizioni"

In considerazione della tendenza consolidata negli ultimi giorni del dato epidemiologico nelle provincie di Imperia e Savona, il Presidente della Regione Giovanni Toti ha deciso di disporre un'ordinanza per cui dalla mezzanotte di oggi, perciò dalle 00.01 di domani venerdì 2 aprile, tutto il territorio della Provincia di Savona entrerà in zona rossa. Il provvedimento avrà efficacia fino alla mezzanotte di domenica 11 aprile.

“Spero che questo sia l'ultimo periodo di così forti restrizioni - ha commentato Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga - A fronte dei provvedimenti decisi dalla Regione a causa del picco dei contagi che in queste ultime settimane caratterizzano le provincie di Savona e Imperia, auspico possa corrispondere un aumento delle vaccinazioni a oggi ancora troppo limitate”.