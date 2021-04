Loano, Nappi (MIU): "Segnalazioni di persone a cui è stata chiesta la provenienza dai volontari per la sicurezza urbana: così danno all'immagine del paese"

"Abbiamo ricevuto segnalazione di comportamenti inopportuni da parte di alcuni volontari per la sicurezza urbana presenti per le vie di Loano. Diversi testimoni ci hanno infatti riferito che, pur senza averne titolo poiché non certo pubblici ufficiali, in più di un'occasione hanno fermato delle persone chiedendone la provenienza. Questo non lo possono fare, non lo accettiamo: così si fa un danno all'immagine dell'intero paese". Così Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita che ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Loano.