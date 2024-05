Borghetto si conferma Bandiera Blu, Canepa: "Importante veicolo di promozione turistica a livello europeo"

"La depurazione delle acque, il rispetto per l’ambiente, la qualità dei servizi offerti dai concessionari e dal Comune che ogni anno ottiene anche la Certificazione Ambientale, la Bandiera Verde Eco-Schools delle nostre scuole, l’inclusività e l’accessibilità dei lidi, la bellezza del nostro mare e del nostro litorale sabbioso, una passerella sospesa tra cielo e mare con caratteristiche uniche e il parco urbano di Castello Borelli che regala paesaggi mozzafiato a due passi dalla spiaggia sono solo alcuni degli ingredienti che portano a questo importante risultato frutto di un percorso di miglioramento continuo che non si esaurisce certo oggi e che abbiamo il dovere di portare avanti".

Cosi commenta il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, che aggiunge: "La Bandiera Blu non è solo un vessillo che certifica con parametri oggettivi tutto questo ma è anche un importante veicolo di promozione turistica a livello europeo. Un grandissimo risultato non solo per Borghetto ma per tutto il comprensorio vista l’abbondanza di Bandiere Blu sia in provincia di Savona che, più in generale, in tutta la Liguria".