Alla Liguria ancora il primato di Bandiere Blu, anche nel 2024: nel Savonese sono ben 15

Si conferma anche in questa edizione 2024, come già un anno fa, la nostra Liguria la regione col primato nazionale di "Bandiere Blu", il riconoscimento conferito alle spiagge e agli approdi dalla Fondazione Fee Italia non solo per la qualità delle acque, ma anche per la qualità dell’accoglienza e la sostenibilità ambientale.

Sul totale delle 236 località costiere che potranno fregiarsi del riconoscimento, ben 34 sono quelle liguri in altrettanti Comuni, con due nuovi ingressi (Recco e Borgio Verezzi) e due uscite (Ameglia e Taggia). Tra tutte, record nel record, è la provincia di Savona a essere risultata quella ligure col maggior numero di premi: sono ben 15 i Comuni costieri premiati (Laigueglia, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure e Varazze). Sono invece solamente tre i Comuni con un affaccio sul mare esclusi, ossia Vado, Albenga e Alassio.

Per quanto riguarda gli approdi turistici, hanno ottenuto il riconoscimento 16 realtà con sede in Liguria, mentre le singole spiagge liguri premiate sono state 67.

“Anche quest’anno la Liguria ottiene la prima posizione nella classifica delle Bandiere Blu in Italia, un risultato di cui non possiamo che essere orgogliosi - commenta il presidente ad interim della Regione Liguria, Alessandro Piana - Le nostre località balneari sono sempre più attrezzate, efficienti e sostenibili, il tutto a vantaggio dell’attrattività del nostro territorio e del benessere di tutti i liguri. Un grazie a tutte le realtà, dai Comuni al comparto turistico e balneare, che hanno lavorato e continuano a lavorare per costruire questa grande qualità, un fiore all’occhiello per la nostra Regione”.

“Ci confermiamo per il quindicesimo anno consecutivo come la regione che ha il mare più bello d'Italia con maggior numero di Bandiere Blu - commenta invece l’assessore regionale al Turismo, Augusto Sartori - Voglio ringraziare i nostri imprenditori balneari perché ricevere questo riconoscimento non significa avere semplicemente il mare pulito ma anche che le nostre località, le nostre spiagge e i nostri porti turistici sono i migliori a livello di attrezzature e accoglienza. A tal proposito annuncio che anche quest'anno realizzeremo, in collaborazione con Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, Inail direzione regionale Liguria e Associazione italiana sclerosi multipla, la Guida Mare Accessibile: un vademecum utile per individuare gli stabilimenti balneari e le spiagge libere dove è garantita l’accessibilità alla battigia e al mare alle persone disabili”.



“Anche quest’anno la Liguria si è distinta per la qualità delle sue spiagge e del suo mare - commenta l’assessore regionale all’Ambiente Giacomo Giampedrone - Si tratta di un risultato molto positivo non solo per il turismo, ma anche per l’ambiente, perché significa che le nostre acque hanno un’elevata qualità e che gli investimenti fatti in questi anni nel campo della depurazione hanno dato i loro frutti. Un lavoro svolto grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali e delle attività di controllo, monitoraggio e analisi della qualità delle acque di Arpal”.