Albenga, da Fratelli d'Italia parole d'elogio per l'operato della Polizia Locale

"Con la presente si vogliono esprimere alcune parole di elogio e gratitudine per le operazioni che anche di recente hanno visto coinvolto il Comando della Polizia Locale di Albenga, in special modo attraverso il suo specifico servizio di contrasto al degrado urbano quali ad esempio il perseverante spaccio di stupefacenti e dei fenomeni delittuosi in generale, che caratterizzano quasi come una spiacevole incrostazione deturpante, la storica cittadina di Albenga". Così, attraverso una lettera firmata da Alfio Sciuto, il dipartimento forze dell'ordine e vigili del fuoco di Fratelli d'Italia Regione Liguria.

"Fratelli d'Italia, attraverso Dipartimento per i Rapporti con le Forze dell'Ordine per la Regione Liguria, vuole manifestare la stima e apprezzamento alla Polizia Locale di Albenga che, nonostante gli articolati e numerosi compiti d’istituto assegnati, resi ancor più complicati dalla difficile cornice pandemica, seppur non avvantaggiati da una legge quadro nazionale oggettivamente datata (L. 65 del 7 marzo 1986) di cui ci si augura una prossima riforma, non risparmia il suo impegno, la sua passione, il virtuoso e costante perseguimento del senso di civiltà attraverso cui monitora, controlla, previene e reprime le diverse fattispecie di comportamenti anche delittuosi" prosegue la missiva.

"Fratelli d’Italia è, e sarà sempre, dalla parte delle Forze dell’Ordine, baluardo imprescindibile dello Stato nella lotta contro ogni degrado della civiltà a cui apparteniamo, sostegno dei deboli contro i loro predatori, garanzia di convivenza pacifica tra i cittadini", le parole di Roberto Crosetto, Presidente del Circolo di Albenga, alla quale il Dipartimento, che ho l’onore di rappresentare per la Regione Liguria, si associa prendendo ad esempio e come fonte di ispirazione assoluta, le poche ma incisive parole di un noto motto: "sub lege libertas".