Bucci in Comune a Savona, sul rigassificatore: "Non ha senso, tutti sono d'accordo. Capitolo totalmente chiuso"

"Il rigassificatore non ha senso, tutti sono d'accordo". E Meloni, cosa ha detto? "Non posso parlare a nome degli altri, però per noi è totalmente chiuso". Con queste battute, Marco Bucci, intercettato in Comune durante una visita al sindaco Marco Russo, ha liquidato e dichiarato chiusa la questione del rigassificatore. Tuttavia, l'iter non si è ancora fermato.