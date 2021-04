Andrea Scarpa lancia il suo primo album elettronico "Lost Soul Dreamers"

Domenica 18 aprile Andrea Scarpa presenterà il suo primo album elettronico "Lost Soul Dreamers" come artista, dj e produttore indipendente. Sarà il Turtle Beach di Andora ad ospitare lo spettacolare dj set trasmesso in diretta streaming su Facebook a partire dalle 18.30 per godere delle luci calde del tramonto sulla costa ligure. Per un'ora riprese mozzafiato di telecamere fisse e tre droni accompagneranno l'artista in questo viaggio.

"Lost Soul Dreamers sono le anime perdute dei sognatori che non si daranno mai per vinti finchè non realizzeranno i loro sogni" dice Andrea Scarpa, ideatore del progetto che nasce dalla voglia di dare voce a coloro che operano nello spettacolo, nei club e dietro le quinte che sognano di poter tornare al loro lavoro, ma anche ai fruitori che sognano di poter tornare a godere dell'emozione di un evento.

Lost Soul Dreamers è anche il titolo dell'album prodotto da Andrea Scarpa in collaborazione con lo studio di produzione "Io sono suono" di Alessio Sogno, che racchiude 8 brani inediti ed il remix di Hide and Seek (unreleased). È un album forte, potente a livello musicale ma al tempo stesso melodico e raffinato, caratteristiche che rispecchiano la personalità dell'artista.

Andrea Scarpa noto ai più per i suoi meriti sportivi nel pugilato (campione del mondo, campione intercontinentale e pluricampione italiano), da un paio d'anni si dedica alla sua passione per la musica elettronica che lo porta a suonare in tutti i club torinesi, della Liguria e del Gargano, sua terra natale. Può vantare il successo di due progetti analoghi da lui ideati e curati: Riscoprire il Gargano attraverso la musica in diretta streaming dal suggestivo trabucco di Peschici e Torino torna a splendere dal Mercato Centrale di Torino raggiungendo circa 10mila visualizzazioni.

Il suo motto è "non si possono domare i sognatori" ed il suo sogno è quello di regalare emozioni tramite la sua musica e le immagini dei paesaggi fantastici in cui risuona, per lasciare un ricordo audiovisivo indelebile. Sarà il Turtle beach di Andora ad ospitare l'evento come main sponsor e parte integrante del progetto.

Da sempre punto di ritrovo e di riferimento per i turisti e gli abitanti di Andora, il Turtle Beach si affaccia alla prossima stagione con un volto tutto nuovo: "Limited Edition Summer Turtle Beach 2021" con gli spazi rinnovati e una programmazione eventi ricca ed entusiasmante, adottando una politica interamente plastic free.

Altro sponsor degno di nota è Taggiasco il primo Gin italiano realizzato con olive Taggiasche.

Nato dall'intuizione di Paolo Boeri Roi e Davide Pinto, buoni vecchi amici legati dall'amore per i sapori tradizionali e i mix non convenzionali, con il prezioso supporto di Denis Muni e un team di esperti baristi, amici e appassionati. Andrea Scarpa vestirà un outfit interamente ideato e realizzato da Fibre, una sartoria 2.0 nel centro di Torino a pochi passi da Porta Nuova. Un laboratorio di idee nel quale nascono capi di abbigliamento e accessori in pezzo unico, con customizzazione e personalizzazioni di stile.

Specializzati in abiti per show e spettacoli di animazione e Drag Queen. A capo di una regia ben curata ci sono i ragazzi della Glance Production s.r.l.s, la neonata agenzia torinese di produzione di contenuti audiovisivi di giovani menti creative. Antonio De Masi e Mario Pompeo piloteranno i tre droni professionali Dji che si alzeranno in volo regalando immagini sensazionali e surreali della baia ligure del Turtle Beach di Andora.

Lost Soul Dreamers è il primo album di musica elettronica prodotto da Andrea Scarpa. Il titolo si ispira a tutti coloro che non smettono mai di inseguire e realizzare i propri sogni fino a perdersi. L'artista infatti cerca di comunicare attraverso la musica di questo album la forza delle proprie idee e delle proprie ambizioni. E' un album forte, ricco di suoni potenti e melodici; gli arpeggiati e le casse decise che dettano il ritmo, uniti a voci ancestrali costruiscono un album che si fa ascoltare traccia dopo traccia, come in un viaggio alla scoperta della propria personalità e dell'artista stesso. L'album racchiude cinque tracce più tre inediti:

Acid Circus la risata irriverente cavalca il ritmo serrato della cassa e lascia presagire inaspettati colpi di scena;

Boreas è l'inizio di un viaggio suggestivo, accompagnato da una voce calda e accogliente che in perfetta sintonia con le note degli arpeggiati suscita l'emozione che si prova davanti allo spettacolo della natura delle aurore boreali;

Clap And Jump rompe gli schemi e costringe tutti a muovere i piedi e battere le mani, come suggerisce lo stesso titolo. E' la traccia salterina e scoppiettante dell'album;

Time Machine è un viaggio nel tempo nel quale si ritrovano i suoni elettronici psichedelici degli anni '80 ed il countdown che riecheggia inesorabile scandisce ogni istante prima della partenza;

Under the Sea è mistica ed armoniosa fin dalle prime note. E' la traduzione in musica di un viaggio nei fondali marini più belli che si possano immaginare.

Inediti:

The Sound of Violence già dal titolo dice tutto: è una traccia forte, violenta, ricca di suoni laser serratissimi;

Traum è la traduzione tedesca di sogno. Realtà ed inconscio si confondono nel susseguirsi repentino e fantascientifico delle note;

People Become Monsters trae ispirazione dal mondo della notte, traducendo lo stravolgimento delle persone che la popolano con un ritmo incalzante e feroce.

Lost Soul Dreamers è disponibile su tutti gli store digitali e piattaforme di streaming tra le quali Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Play e Youtube Music. Prodotto in collaborazione con lo studio di produzione Io sono suono di Alessio Sogno.